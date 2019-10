Nueva colección de VANS va contra el cáncer de mama

A veces pareciera que octubre no es más que el mes de comprar productos rosas quién sabe ya por qué.

Vans lanza colección de Frida Kahlo; checa AQUÍ los modelos

O también es como si solo durante ese mes fuera detectable el cáncer de mama.

El resto del año nos olvidamos del asunto y desafortunadamente en México fallece una mujer cada dos horas a causa del cáncer de mama, de acuerdo con cifras oficiales.

Tenemos que hacer algo, y VANS lo entendió.

A partir del 1 de octubre lanzó su colección por el cáncer de mama y no es nada de lo que te imaginas.

IMAGEN: Cortesía VANS

La colección Vans Breast Cancer Awareness fue diseñada no sólo para educar a las jóvenes a checarse sus pechos (o las shishes, como preferimos decir en Fem), sino también para mostrar la belleza y fuerza de todas las mujeres afectadas o tocadas por el cáncer de mama.

La amamos desde ya.

En la galería puedes ver las distintas prendas y comprobar que no hay listones rosas sino pechos, que no hay color rosa sino diversidad en tonos de piel y cuerpos, que no incluye mensajes ingeniosos sino una comunicación directa: tienes que checarte.





"Queremos lograr un cambio positivo y que te veas reflejada bajo cualquier circunstancia con esta colección.





Nuestro objetivo es impulsar la educación de autoexploración, la forma en que baja en México es a través de comunicación y abrir la conversación", explicó en entrevista Karla Mutaguchi, brand manager de VANS México.

Además del mensaje, esta colección de VANS viene con causa: las ganancias de la colección Vans Breast Cancer Awareness serán para CoppaFeel!, una fundación que promueve la detección temprana.

IMAGEN: Cortesía VANS

Nos puede pasar a todas

"Yo soy sobreviviente, fui diganosticada hace 10 años, cuando tenía 30", cuenta Berenice Vallejo, artista tatuadora y vocera de la camapaña con VANS México.

Berenice no esperaba vivir esto, menos a los 30. Por eso no se preocupó por revisarse y llegó a tratamiento en fase 3.

Si hubiera esperado más tiempo, quizá no la habría contado.

Finalmente se recuperó tuvo una reconstrucción que terminó con un tatuaje que reproduce el color y forma de los pezones.

IMAGEN: Instagram @la_13ere

Berenice, además de los tatuajes convencionales, se especializó en tatuar pezones para pacientes que pasaron lo mismo que ella.





Es un shock muy fuerte perder una parte de tu cuerpo y luego, de algún modo, recuperarla. No es fácil verte sin pezón, no es fácil después asimilarlo y tatuarlo y volver a verlo", explica.





Si quieres tu par de tenis o cualquiera de las piezas de esta colección, ya está disponible en las tiendas de VANS y en tiendas departamenales.