Organiza su cumpleaños y nadie va a su fiesta

Una joven organizó su cumpleaños en un bar pero ninguna de sus amigas fue. Los meseros se acercaron a celebrar con ella, al percatarse de lo que estaba sucediendo.

Sin duda alguna, para los jóvenes su cumpleaños siempre resulta una fecha importante y especial; por lo que año con año tratan de celebrarlo rodeado de sus amigos y seres queridos.

No obstante, la joven a continuación pasó por una de las peores experiencias en su fecha especial; aunque tuvo quien le alegrara el día.

Recientemente comenzó a ganar notoriedad el caso de una joven de TikTok que organizó una reunión en un bar por su cumpleaños, pero ninguna de sus amigas llegó.

Lo más sorprendente de la situación es que los meseros se percataron de que algo andaba mal con los invitados de la reservación, por lo que decidieron acercarse a celebrar con ella, alegrándole la noche.

Se trata de la joven identificada con el nombre de usuario @ximena.padillaa, quien compartió hace unos días en su cuenta de TikTok el video donde se puede ver como todos los lugares de la mesa estaban vacíos.

Al inicio ella esperaba pacientemente a sus invitados, pero al cabo de un rato se dio cuenta de que no llegarían, por lo que explicó que se sintió realmente triste.

Entonces, los meseros decidieron llevarle un pastel y regalarle unos globos; e incluso se quedaron con ella parte de la noche.

La joven se vio bastante agradecida con ellos, porque a pesar de que no la conocían, no permitieron que se regresara a su casa con la desilusión de no haber celebrado su cumpleaños.

Debido a la cantidad de comentarios y reacciones que tuvo este primer video, la joven usuaria decidió hacer otro después, explicando cómo se había dado la situación.

Asimismo, enseñó una captura de pantalla donde se muestra como ninguna de sus amigas le contestaron; a excepción de una que le dijo que se había quedado dormida y que ya no podría ir.

Ante esto, la usuaria declaró que no estaba enojada con ellas, pues hizo nuevos amigos gracias a eso.