Paisana de El Chapo decora con “embolsados” por Halloween, vecinos enfurecen

Una mujer originaria de Culiacán, Sinaloa, pero radicada en la ciudad de Miami, fue obligada por sus vecinos a redecorar su jardín luego de que utilizara la representación de cuerpos “embolsados” para adornar con motivos de Halloween su residencia.

El caso fue difundido en redes sociales donde la oriunda del estado que también vio nacer a El Chapo publicó: “Soy de Culiacán Sinaloa, vivo en Miami, FL, y me dieron 3 días para remover mi decoración de Halloween. Chalezt! No conocen el humor mexicano” (SIC)

Al parecer los vecinos de la dama identificada como Lizzeth V, no le causó gracia pero sí malestar despertar y ver las representaciones “sinaloenses”, como ella misma las calificó y que había escogido para la celebración de uno de los festejos más tradicionales de los Estados Unidos.

Por tal motivo ayer hizo las modificaciones que consideró pertinentes, y volvió a difundir la decoración final, con el siguiente mensaje: “Ya pues MENOS VIOLENTO, MAS MEXICANO, y pa’ que no haya sentidos sentamos al embolsado!

PURO SINALOA GENTES!!” (SIC).



El caso se viralizó en redes sociales