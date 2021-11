Papá compra a su hija una 'calabaza' para pedir dulces

Ciudad de México.- Una pequeña salió a pedir calaverita el pasado Día de Muertos sin la tradicional calabaza de plástico para almacenar los dulces, pues este padre fue muy literal.

“Lo que yo quería / Lo que su papá trajo” es el mensaje que la mamá publicó en Twitter junto a la graciosa historia que empieza a ganarse a los internautas.

La historia se dio a conocer en Facebook y luego en Twitter, pues los usuarios tomaron con gracia la compra para la niña este 2 de noviembre y exhibieron su papel de papá primerizo.

Y es que, según narra, la mujer pidió a su expareja que pasara a comprar una calabaza para la niña, pues planeaban llevarla a pedir dulces en la noche, como dicta la tradición. Casi una hora después, el papá de la niña respondió que trataría de cumplir con el encargo.

“Crees que le puedas conseguir una calabacita para Elaine”, reza el mensaje de texto que la madre escribió.

Sin embargo, esta petición fue muy directa y el hombre llegó a casa con una calabaza real, un vegetal.

La reacción

Usuarios en redes sociales hicieron alusión a la anécdota y han recibido la historia con gracia.

La épica confusión causó infinidad de reacciones en la publicación, algunos, incluso, han etiquetado a sus amigos en la historia, exhibiéndolos como “distraídos”; otros más, por su parte, defienden la compra de la calabaza.

“No encuentro fallas en su lógica”; “Ella no específico”; “Técnicamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra”, “Por eso hay que ser específicos”, destacaron pocos comentarios negativos.