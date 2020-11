Papá soltero adopta cinco hermanos para evitar que sean separados

Agencias

Ciudad de México.- Existen historias muy tristes donde hermanos son separados al momento de ser adoptados, en estos lamentablemente casos es frecuente que estos hermanos crezcan sin saber el destino del otro. Afortunadamente no siempre ocurre esto.

Robert Carter, un hombre que radica en Ohio, Estados Unidos, supo lo que era vivir en hogares de acogida después de la trágica muerte de sus padres. Ahora que es un adulto decidió darle un hogar a pequeños en la misma situación.

Y es que desde pequeño Robert fue separado de sus hermanos, por eso hoy luchó para adoptar a cinco niños y para evitar que crezcan separados.

Adopta a cinco hermanos para evitar que crezcan separados

Robert sabe lo que es vivir con desconocidos y no poder ver a quienes son su sangre. Tenía 12 años cuando él y, sus dos hermanos, fueron enviados a casas diferentes.

Fue hasta que cumplió la edad suficiente para trabajar y convertirse en tutor legal, que pudo buscar a sus hermanos más pequeños que seguían en hogares temporales. Primero logró la tutela de su hermana y luego de su hermanito.

Robert, quien hoy tiene 29 años, vivió en múltiples hogares de acogida y también en un orfanato, es por ello que decidió adoptar en diciembre de 2019 a tres niños: Robert Jr, Gionavi y Kiontae, pero le faltaba tener la custodia legal de las dos hermanas, Marionna y Makayla. Hace unos días, por fin pudo unir a los cinco hermanos.

"Cuando me separaron de mis hermanos fue un trauma emocional muy grande, no podía permitir que a ellos les pasara lo mismo. Quiero darles la oportunidad de que crezcan juntos y estén siempre al lado de los otros, apoyándose”, dijo Carter a la revista People.

Tras meses separados, hoy los 5 hermanos están juntos.

Robert Carter se puso en contacto con las mamás adoptivas de las dos niñas e iniciaron los trámites para que todos los hermanos estuvieran bajo su cuidado. El 30 de octubre logró adoptarlos a todos y ,al reunirlos, los cinco lloraron de emoción.

"No podía mantenerlos separados. Ellos me dan un propósito. Son ahora mis hijos. Ni siquiera puedo empezar a tratar de poner en palabras lo que significa Solo el hecho de que estén juntos, el hecho de que tengan algo que les ayudará a recordar su pasado ... es hermoso verlos crecer juntos y crear recuerdos juntos", añadió Carter.

“No quiero que vivan lo que yo viví”

De acuerdo con lo que dijo a People, cuando era niño, él era la figura paterna tras la muerte de sus padres. “Antes de que nos llevaran a orfanatos yo era el que intentaba alimentar a mis hermanos y salía a buscar comida. Cuando nos separamos no sabía ni dónde estaban y si se ocupaban de ellos. Eso me provocó una depresión muy larga, viví triste muchos años y no quiero que ellos vivan lo que yo viví”.

Cuando adoptó primero a los niños, supo que tenía que buscar a las hermanas: "Mis hijos, nunca hablaron de mamá, nunca hablaron de papá, solo de sus hermanas, así que sabía que tenía que hacer que estuvieran juntos", recuerda Carter, y agregó que cuando el grupo finalmente se reunió en la escuela primaria de niñas, "Lloramos todo el tiempo y ese fue el momento en que pensé, 'Está bien, tengo que adoptarlos y mantenerlos juntos. Ese es mi motivo y propósito en la vida”.