'Para ellos yo no vivo'; mujer de 97 años fue abandonada por sus 16 hijos

Ciudad de México.- Una mujer de 97 años fue abandonada por sus 16 hijos, pues a la fecha, ninguno la visita a pesar de que los cuidó de pequeños y les dio la vida.

A través de la cuenta de Jaime Toral en TiKtok, se dio a conocer la triste historia de la abuelita que rápidamente se viralizó.

Isabel Méndez Jiménez, de 97 años vive en Oaxaca juntos con sus gatitos y un perrito.

‘Yo tuve 16 hijitos. No ninguno, ni saben si vivo o no’, dijo en medio del llanto.

‘Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida’, reveló.

‘Ellos se olvidaron de mí... Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos’, mencionó.

La mujer mayor afirma que ella borda mantelitos y sale a vender, siendo éste su único sustento.

Como era de esperarse el presentador apoyó a la abuelita y ella rompió en llanto y agradeció.