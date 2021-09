Pareja de 'influencers' deciden no asignar un género definido a su hijo

Agencias

Ciudad de México.- Bianca Andrade y Bruno Carneiro, pareja de 'influencers' brasileños conocidos también como 'Boca Rosa' y 'Fred', han anunciado recientemente que no le asignarán un género definido a su hijo Cris, que nació el pasado 15 de julio.

El 'youtuber' explicó el pasado sábado en una entrevista a la revista GQ de Brasil la razón por la que decidieron tomar esa decisión. Recordó que cuando se enteraron del embarazo estaban "muy emocionados" y querían "hacer de todo", incluyendo una fiesta de revelación de género.

"Cuando se lo contamos a mi hermana, nos dijo: [...] '¿Por qué tenemos que celebrar el género y no solo celebrar a la persona?' Me lo dijo de una manera muy ligera y me hizo pensar", señaló. "Así que Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña", agregó, explicando que por eso eligieron para el niño el color morado, "que es una mezcla de rosa y azul".

"Nosotros, como padres, tenemos la misión de mostrar los cambios que se están produciendo, todas las posibilidades y sobre todo el amor, sin importar el género ni nada", subrayó Carneiro y añadió que el bebé tiene algunos parientes "homosexuales y heterosexuales". "Así que conocerá todos los géneros y orientaciones sexuales y, sobre todo, conocerá a muchas personas que le quieren mucho", dijo.

Por su parte, Andrade, que tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, declaró anteriormente a Quem que ella y su pareja tiene la intención de criar al niño sin limitaciones de género y pretenden "transmitirle la libertad, el respeto, el equilibrio y la autenticidad". "Quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida por encima de todo. Que pueda abrirse, cuestionarse, y que sepa que siempre puede contar con nosotros para cada paso y cada elección", explicó.

"Siempre es importante decirle a un niño que lo más importante es sentirse bien, ser feliz, ser libre. Tenemos que empezar a romper estos tabúes que hay que deconstruir en la cabeza de los padres para que la nueva generación pueda pensar también así", concluyó la mujer.