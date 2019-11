Pareja de meme eran amantes, y ya fueron descubiertos

Todo el mundo ama los memes, eso es cierto, pero nadie quiere ser uno y menos con esta razón.

Desde hace unos días ronda un meme donde se ve a una pareja incómoda en el antro, pues resulta que ambos son amantes y sus parejas ya los habrían descubierto.

O al menos esto es lo que asegura un medio electrónico nicaragüense, noticiasdenicaragua.com.

Y Sebastián Rulli subió de tono la red con sus fotos como Dios lo trajo al mundo

En los últimos días ha circulado en redes sociales un meme que ha sido objeto de diferentes chistes, sabemos que los memes son pasajeros y que solo se tratan de representaciones graficas de situaciones reales que hacen que nos riamos un poco, pero en esta ocasión un simple meme ha causado más estragos de los que se suponen ya que se ha presentado una situación poco habitual y un tanto incómoda para las personas involucradas en el mismo.

Se trata de una escena en la que se puede ver a una pareja en una especie de discoteca o antro en el cual un joven se le acerca al oído a una hermosa chica y comienza a decirle cosas al oído mientas ella solamente asiente con su cabeza a lo que le están diciendo, este meme fue tomado de un video (el cual no pudimos localizar) ya que no se trata solamente de una fotografía, aunque ha sido la imagen la que más se ha difundido por redes sociales con diversos mensajes graciosos de la situación que se presentó.

Lo curioso de esto es que esa pareja no se trata de amigos ni de conocidos incluso no son novios y la verdad de las cosas es que son amantes y sus respectivas parejas ya venían sospechando desde algún tiempo que estaban juntos, cuando los primeros memes llegaron tanto al esposo de la muchacha como a la esposa del chico empezaron los problemas pero no fue hasta ayer que la pareja de “engañados” recibieron el video completo de todo lo que paso esa noche en la disco entre la pareja.

En un inicio el video se ve solo a la pareja junta hablando pero ya con el transcurrir de la noche también salieron otras escenas en las que bailan juntos, en las que se abrazan, en las que pelean e incluso al salir de la fiesta se puede ver claramente como se van juntos en el mismo coche y por eso se generó el meme de “te vas a pie” el punto es que ahora la pareja ha sido abandonada por su esposo y esposa debido a un travieso que los hizo meme.

Así que según noticiasdenicaragua.com, esta es la historia detrás del meme, ¿lo crees?.