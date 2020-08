¿Pareja gay o padre e hijo? Publicidad francesa desata críticas en China

China.- Dos jóvenes en bicicleta, portando el mismo anillo, en un anuncio publicitario que celebra el amor. Las imágenes difundidas por Cartier en China provocan burlas en las redes sociales a causa de un rótulo que evoca el amor, entre un padre y su hijo.

En tanto se acerca Qixi, el Día de San Valentín chino, el 25 de agosto este año, el joyero francés publicó un video romántico en honor a su famoso anillo "Trinity".

El corto muestra a un hombre y una mujer tomados de la mano, pero también a dos mujeres acostadas una junto a la otra y a dos hombres en bicicleta.

Numerosos internautas han visto en estas últimas imágenes escenas de parejas homosexuales.

Pero, la leyenda inscrita por Cartier en el sitio de ventas online Tmall brinda una interpretación por completo diferente. Bajo la imagen de ambos hombres aparece el rótulo "un padre y su hijo, unidos por el amor, que comparten la vida".

En las redes sociales, los comentarios no paran de burlarse de Cartier, considerando que el joyero cedió a un reflejo de pudor en un país donde la homosexualidad no se expone en los medios de comunicación.

"¡Ahahahahaha!, el amor entre hombres se ha convertido en incesto", dice divertido un usuario de la red social Douban.

"Si se trata del padre y el hijo, ¿por qué llevan el mismo anillo?", pregunta otro.

En una declaración enviada a la AFP, la casa Cartier reaccionó explicando haber "lanzado en China un micro-filme, compuesto por cuatro historias independientes" en torno al tema del amor, ilustrando los sentimientos que pueden compartir una pareja, amigos o miembros de una familia.

Una de las partes muestra "el vínculo único entre un padre y su hijo, que disfrutan juntos de un paseo alegre y lúdico en bicicleta", detalló el joyero.

"Desde su creación en 1924, los tres anillos de la serie Trinity siempre han simbolizado la intrínseca atemporalidad de las relaciones entrañables entre amantes, amigos y miembros de una misma familia”, subrayó además.

A pesar de que la homosexualidad ya no es un tabú en China, el Partido Comunista, en el poder, censura las discusiones sobre el tema online y en películas de cine.

