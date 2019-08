"Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro": Joven salva a niño de morir ahogado

España.- Un niño senegalés de 10 años fue rescatado de morir ahogado en la playa Can Pere Antoni de Palma en Mallorca, por una joven salvavidas que estaba disfrutando de su tiempo libre al haber terminado su jornada laboral.

Según el Diario de Mallorca, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 27 de julio, cuando Macarena Cabrujo, de 25 años, se había quedado en la playa jugando volibol con un amigo, luego de que se prohibiera la entrada de bañistas al agua por las malas condiciones del mar, cuando miró a lo lejos que un niño estaba siendo arrastrado por una ola alejándose de la orilla.

"Me metí en el agua y pedí si alguien me podía acompañar para ayudarme a sacarle. Como no había tiempo, les dije que llamaran al 112", señaló la joven.

La salvavidas explicó que sabía que las condiciones a las que se enfrentaba eran muy extremas.

"El mar tiraba con mucha fuerza. Aunque puedo aguantar horas en el mar, sabía el riesgo al que me enfrentaba", dijo.

Mencionó que cuando llegó con el niño lo primero que hizo fue tranquilizarlo, “aunque sabía que nos la estábamos jugando. La corriente tiraba mucho”.

Una vez a su lado, el pequeño le dijo: "Pensaba que no me ibas a sacar porque soy negro", expresó Macarena.

Yo le dije: “Eres hermoso, vine a sacarte a ti'", señaló la salvavidas, lamentando que "si un nene de 10 años tiene eso en mente, es muy triste como sociedad".

Recordó que los 200 metros que la separaban de la orilla se le hicieron infinitos, pero afortunadamente pudieron salir.





"Le di un fuerte abrazo y le llené de besos. Nunca he estado en una situación tan difícil", culminó.

Macarena, además de socorrista, es profesora de educación física y guía de alta montaña.





