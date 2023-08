Pide último deseo a su esposo: tener intimidad con su ex

Tomada de Internet

Un hombre dio a conocer un dilema personal que lo está volviendo loco; su esposa con una enfermedad terminal le pidió como último deseo que la dejara estar con su expareja.

En su publicación, el hombre aseguró sentirse “destrozado” porque la esperanza de vida de su mujer es de “máximo 9 meses”. Así mismo, reconoció que llevan casados 10 años y por ende ha compartido buena parte de su vida con ella y “no sabrá que hacer cuando ya no esté”.

“Los médicos dijeron que probablemente necesite una silla de ruedas en unos 4 o 5 meses, y luego para el octavo mes estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Eso sí, no empeora más rápido”, escribió.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo relacionarse a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el relacionarse conmigo, pero fue horrible llegar a ese punto”, afirmó.

“Negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener relaciones con otro hombre que ella siente que es mejor. Honestamente, me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo”, confesó.

“Me duele mucho que estar con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, finalizó.