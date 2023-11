Piden ser cautelosos durante El Buen Fin

Al arrancar ayer El Buen Fin, los consumidores deben ser inteligentes, autocontenidos, preguntones, despiertos y buenos decisores, señaló el analista económico Mauricio Candiani, quien agregó que la campaña comercial ha dejado de tener impacto en el precio y se ha orientado a generar condiciones de crédito para hacer más cómoda la adquisición del bien o servicio. Expuso el analista que El Buen Fin es una oportunidad para las compañías para hacer dos cosas: una es generar específicos productos pensados para la campaña de ofertas y promociones y la temporada inmediata posterior y la otra es para liquidar ciertos inventarios que no se han podido desplazar en el periodo del año y mediante una oferta real poder comercializarlos.

Aclaró que el programa no se trata de un fin de semana en que el consumidor esté obligado a comprar, sino que tiene que ser inteligente y poder evaluar con anticipación y durante El Buen Fin que en efecto el producto haya cambiado de precio y que representa en consecuencia una oportunidad y no nada más un arranque emocional para comprar.

Indicó que no se debe confundir mejor precio con mejor condición de compra y agregó que se debe aprender a no gastar, aunque se tenga el dinero para hacerlo, “aun teniendo capacidad de compra, si no se necesita nada específico real no se tiene que comprar en El Buen Fin, pues oportunidades de adquisición en buenas condiciones hay el resto del año”, señaló.

Explicó que El Buen Fin ofrece el mejor valor teórico posible cuando hay un ofertante de un producto o un servicio que reduce su precio porque lo quiere liquidar y hay un comprador que necesita ese producto y lo adquiere en esa fecha que le es benéfica. “Cuando se juntan estos dos elementos, El Buen Fin agrega valor, cuando no, es un momento emocional en el que hay que ser cautelosos para no gastar el dinero que no se tiene”, dijo.

Mauricio Candiani recomendó a los consumidores no gastar el dinero que no se tiene, aprender a distinguir entre necesidades, gustos y caprichos, “si se tiene liquidez necesaria y se puede aprovechar una buena oferta, es muy buena idea hacerlo, pero si no se tiene la necesidad, aunque haya la oferta, es mala idea gastar en el producto”, dijo.

En la ciudad, la edición 2023 de El Buen Fin, que se desarrolla del 17 al 20 de noviembre, dejará una derrama económica por 144 millones de pesos, cifra mayor en un 22% al monto alcanzado el año pasado, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-servytur).

Los giros que reportan mayor dinamismo durante la campaña de ofertas y promociones son zapaterías, joyerías, accesorios perfumería, dispositivos electrónicos, restaurantes, bares e incluso hoteles, que elevan su ocupación por la llegada de visitantes a la ciudad.

En el ámbito nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanacoservytur) prevé una derrama económica por 141 mil millones de pesos como resultado de las ventas estimadas para el Buen Fin 2023.