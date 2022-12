Político dice que los niños trans no pueden ir al cielo

Ciudad de México.- Aunque usted no lo crea y en pleno Siglo XXI, un político aseguró en campaña que los niños trans no podían ir al cielo porque Jesús no los reconocería.

Fue el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Herschel Walker, quien expresó tal aseveración en su intento por asegurar votos de los ciudadanos más conservadores.

Aunque las declaraciones del político sobre los niños trans las realizó en septiembre, este jueves se relacionó “el tropiezo” de aquel día con su derrota en las elecciones intermedias.

“Quiero que los niños sepan que si vas al cielo, Jesús puede no reconocerte. Porque te hizo un niño. Él te hizo una niña. ¿Por qué estamos hablando de cosas así”, dijo ante una multitud en Calhoun, Georgia.

Y es que para el político estadounidense “algunas personas” están tratando de decirles a niños y niñas que ser trans es algo normal “cuando no lo es”.

En aquel mitin Herschel Walker dejó en claro que estaba a favor de las medidas que prohíben a los estudiantes trans participar en equipos deportivos escolares que correspondan con su género.

Tras la derrota del candidato republicano en las elecciones, su hijo Cristian Walker, quien es abiertamente homosexual, tuiteó una dura crítica.

“No golpees a las mujeres, apuntes con armas a las cabezas de las personas, financies abortos y luego finjas ser pro-vida, acoses a las porristas, dejes a tus múltiples hijos menores solos para perseguir más fama […] Y entonces, tal vez, puedas ganar un asiento en el Senado”, escribió el influencer.

Fue en octubre cuando la “estrella” de TikTok confirmó una investigación periodística que señalaba a su papá de pagar el aborto de una exnovia.

Además lo acusó de “mentir y burlarse” de su familia por creerse un “hombre de verdad” cuando los abandonó para “golpear a un grupo de mujeres a quienes amenazó con matarlas”.