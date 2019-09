Preferí abortar que darle una abuela golfa: Frida Sofía

México.- Mientras Alejandra Guzmán ha manifestado en diversas entrevistas su interés por reconciliarse con Frida Sofía, por su parte la hija de la cantante sigue arremetiendo contra ella.

Esta vez, la intérprete de “Ándale” decidió defenderse de todas las personas que la critican por haber abortado al bebé que esperaba con el modelo Christian Estrada, quien de acuerdo Frida tuvo una relación más que cercana con su famosa madre, y aprovechando el momento comentó:

“Jamás le haría pasar un infierno a un ser que no se lo merece. Ya quieren que el pinc%& baby shower con el asco de trepador y la golfa de la abuela”.

Además, aseguró: “yo no quise ser cínica y egoísta como “mi mamá” porque tengo muy claro que el parir no te hace madre y si yo no me considero lo suficientemente segura, capaz y sobre todo sana para tener a un HIJO NO LO VOY A HACER”.

De esta forma, Frida Sofía dejó entrever que todavía no está dentro de sus planes buscar una reconciliación con su mamá, quien cada que tiene oportunidad solo le pide “llama por favor”.





Fuente: www.elimparcial.com