Premian a los mejores memes utilizados por mexicanos en redes sociales

Agencias

Ciudad de México.- 'Ola ke ase?', '¿Qué haces aquí?', 'O sea que pedo', 'Wey ya', 'Oblígame perro', 'Me da muchísimo coraje', 'Se tenía que decir y se dijo', '¿Me quieres ver la cara de estúpida?', 'No me quiero ir señor Stark', son solo algunas de la frases que ya forman parte del inconsciente colectivo y que son parte de los millones de memes que diario se comparten a través de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto WhatsApp.

Pues esos memes y algunos de sus creadores se reunirán este 10 y 11 de diciembre para celebrar el primer Festival Internacional del Meme, donde se premiarán a los mejores del 2021.

"¿Cómo premiar?, la idea es que nosotros en este gremio, por así llamarlo, conocemos quién hace memes, conocemos quién los réplica, conocemos que nos viraliza y todo tiene que ver con un mismo proceso desde mi punto de vista. El meme es una idea que pasa a ser expresado en una pieza de comunicación fácilmente replicable y de ahí tiene un ciclo de vida”, dijo Jesús Caudillo, coorganizador del FIMEME.