Presume en redes boleto de 'Spiderman: No Way Home' y le roban código QR

Tomada de Internet

Un joven de Mexicali que presumió en redes sociales la compra de su boleto de cine para ver "Spiderman: No Way Home" denunció el robo de su entrada mediante el código QR que era visible en la fotografía que él mismo compartió en Facebook.

El usuario de la plataforma, Daniel Moreno, publicó su boleto el día 30 de noviembre con el mensaje "Ya se hizo campeones!!! Sin filas ni nada!!!!!", ignorando que podía ser víctima de robo al mostrar el código en internet.

Posteriormente, en las últimas horas subió una foto donde aparece sentado afuera del cine tras no haber podido ingresar, ya que no le validaron su boleto y escribió el siguiente mensaje: "Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así.... me robaron el código QR de los boletos... en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara mas que yo".