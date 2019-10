Prohíbe Twitter publicidad política

San Francisco, EU.- Twitter informó que prohibirá toda la publicidad política en su servicio, al afirmar que las compañías de redes sociales brindan a los anunciantes una ventaja injusta en la proliferación de mensajes engañosos y altamente específicos.

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, informó del cambio este miércoles, al señalar que la compañía reconoce que la publicidad en las redes sociales ofrece un nivel injusto de focalización en comparación con otros medios.

"Esto no se trata de la libre expresión. Se trata de pagar por el alcance. Y pagar para aumentar el alcance del discurso político tiene ramificaciones significativas que la infraestructura democrática actual puede no estar preparada para manejar", escribió Dorsey.

El anuncio llega en medio de críticas a Facebook desde que se reveló a principios de octubre que no comprobará la veracidad de los anuncios de los políticos o sus campañas, lo que podría permitirles mentir libremente.

El CEO Mark Zuckerberg le dijo al Congreso la semana pasada que los políticos tienen derecho a la libertad de expresión en Facebook.

La política de Twitter comenzará el 22 de noviembre.