'Propiedad de Víctor, por siempre', tatuadora se niega a hacerle tatuaje machista a clienta

Leidy Mora, quien trabaja en un estudio de tatuaje en Bogotá, capital del país sudamericano, contó en su cuenta de TikTok que rechazó la solicitud de una chica que quería tatuarse con ella porque consideró que el diseño era machista.

A través de un video en esta plataforma, Mora contó que una clienta quería escribirse en la piel una frase dedicada a su novio, pero para la tatuadora era fuerte y atentaba contra la mujer. El deseo de la chica era tatuarse: “Propiedad de Víctor, por siempre”, por lo cual Mora no estuvo de acuerdo y no aceptó el trabajo.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar a esto, sororidad, ética, o que simplemente no quiero ser parte de estas cosas”, comentó Mora en el video.

“A mi se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien ‘propiedad de Víctor‘. Por qué alguien se quiere tatuar propiedad, tú no eres una cosa, me parece triste, esto no era un chiste, era una cotización en serio. Todavía estoy en shock de que alguien quiera tatuarse propiedad de Víctor”, agregó.

Aunque la chica hizo la petición de forma muy amable, la profesional no quiso ser participe de lo que ella considera un hecho de discriminación y machista. “Hola, esperamos que estés bien, que pena contigo, en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes ya que atenta contra la moral de la mujer, en esta ocasión no podemos ayudarte”, respondió a la solicitud.

“En mis 10 años de experiencia como tatuadora las cosas que más tapo son nombres y fechas de ex, pero en mi vida había visto que alguien quería tatuarse propiedad”, añadió.