Quería dejar la escuela por hacer tiktoks y su papá la puso a trabajar de albañil

Tomada del video

Muchos jóvenes buscan ser nuevos creadores de contenido en las diferentes redes sociales. Esta vez, una muchacha intentó abandonar los estudios para grabar videos de TikTok. Sin embargo, ella nunca esperó la reacción de su familia al enterarse de esta idea.

A raíz de un video compartido por la cuenta @susyjimenez0, se conoció una gran lección. En el clip aparece un hombre, que se dedica a la construcción de casa, llevando a su pequeña hija al trabajo. Mientras la grababa, el indignado sujeto indica que su hija quería dejar la escuela para convertirse en ‘influencer’.

En ese sentido, el molesto trabajador le pide a la estudiante que viera el esfuerzo de sus padres, según informa Milenio. “Se me escapó de la casa. No es fácil ganar el dinero, porque cuesta. Ella no quiere estudiar”, señala.

Segundos después, la joven comenta que la “escuela no sirve para nada” y el albañil, sin pensarlo dos veces, le exige que cargara un costal de cemento, pero la adolescente no puede. “Déjate de cosas hija y ponte a estudiar”, expresa el albañil.

El clip de @susyjimenez0 acumuló ocho millones de reproducciones en la plataforma asiática y más de un internauta respaldó la acción del hombre. “Mi hijo mayor se salió de la secundaria y lo mandé a trabajar igual de albañil por una semana. Hoy en día es un ingeniero muy noble y responsable”, escribió un usuario.