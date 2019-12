Ricardo, el 'sacerdote sexy' que trabaja como modelo

Portugal.- En Portugal un sacerdote está dando mucho de qué hablar. Y no es por algún escándalo sino porque también se dedica al modelaje.

Ricardo Esteves tiene 36 años y actualmente se desempeña en la ciudad de Valença do Minho, que se encuentra en la región norte del país.

Hace diez años decidió dedicar su vida al sacerdocio. Desde entonces su buen estado físico y bronceado comenzaron a llamar la atención de algunos feligreses.

Entre los portugueses se corrió la voz de que había un ‘cura muy sexy’, a tal grado de que algunas marcas lo contrataron para que les modelara.

Incluso ha aparecido en videos musicales como en el del grupo Intenso, donde interpreta a Cupido.

"Me llaman el padre más sexy debido a un medio sensacionalista, pero no me considero así”, dijo Esteves en una entrevista a medios internacionales.

Cuenta que al principio también fue criticado por algún sector, pero que no hizo caso porque “ser cura no es solo hacer caminar al pueblo sino hacerlo con él”.

Por si fuera poco, asegura que el dinero que gana como modelo lo dedica a obras benéficas.

Sin duda, este hombre se ha ganado el corazón de hasta las personas no creyentes.