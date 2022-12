Ruega en grupos de FB que lo dejen ver a sus hijos

Agencias

Ciudad de México.- Un hombre y padre de familia se viralizó recientemente en redes sociales por suplicar en grupos de Facebook a su expareja que lo deje ver a sus hijos.

La insólita y extraña petición se compartió en un bazar en línea de compra y venta de todo tipo de artículos dirigido a residentes de Ecatepec en el Estado de México (Edomex).

En la publicación que el hombre realizó en los grupos se refiere a su expareja y supuesta madre de sus hijos como Alejandra.

“Sé que estás en el grupo, desbloquéame y déjame ver a los niños” fue el mensaje que compartió el papá en su desesperación.

La solitud del padre de familia generó que integrantes del “Bazar las Américas Ecatepec Sin Censura” teorizaran sobre las razones de la publicación.

Como ejemplo un usuario aseguró que el papá no está cumpliendo con la pensión de sus hijos, motivo por el que su expareja no le permite visitar a sus hijos.

En tanto, unos más creativos se burlaron de la situación y ofrecieron al desafortunado algunos regalos para el momento del reencuentro (si es que hay).

“Carnalito, para cuando te deje verlos llévate unas botitas navideñas sólo por promoción: $35 la mediana y $25 la chica”, le ofreció un internauta.

Otros usuarios culparon a Alejandra de obligarlos a leer cientos de comentarios y quitarles el tiempo, solo por no quedarse con la duda.

“Mi ex igual me tiene bloqueada, si ves esto desbloquéame”; “Yo te rento una carpa para cuando sea el reencuentro”; “Cámara, Ale, ya déjalo que vea a sus crías es víspera navideña”; “¿Ale, no que no tenías hijos? ¡Madre santa!”; “Que le mandes una pizza para que te perdone, dice”, se comentó en el grupo de Facebook.

Hasta el momento la publicación registra mil 400 reacciones y más de 100 comentarios.