¿Sabes cuál es la palabra más difícil de pronunciar?

Por muchos años entre las familias y amigos juegan a pronunciar palabras complicadas como aprendizaje, pero sobre todo para diversión.

¿Cuál es la palabra más difícil de pronunciar?

El primer lugar se lo lleva la palabra pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, con nada más y nada menos que 45 letras. Esta palabra no es española, su registro se encuentra en el inglés donde se considera la palabra más larga.

Según el Oxford English Dictionary es la palabra más larga en inglés, “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de polvo fino de silicato o cuarzo”.

El diccionario de Cambridge por su parte menciona que es el nombre inventado para “una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de trozos muy pequeños de ceniza o polvo”.

¿Cuál es la palabra más larga y difícil de pronunciar que se conoce popularmente?

El segundo lugar, y que usualmente se asocia como la más larga debido a su popularidad, es hipopotomonstrosesquipedaliofobia con 33 letras. Sin embargo, esta es una palabra que no se encuentra registrada en el Diccionario de la lengua española (DLE), pero usualmente se define como “miedo a las palabras muy largas”. Irónicamente, si te da miedo leer estas palabras, probablemente padezcas de hipopotomonstrosesquipedaliofobia.

¿Cuál es la palabra más larga y difícil de pronunciar que se encuentra registrada en el Diccionario de la lengua española?

En cuanto a palabras españolas y que se encuentran registradas recogidas oficialmente en el Diccionario de la lengua es electroencefalografista con 23 letras y su definición según este es “persona especializada en electroencefalografía”.

La segunda palabra española más larga es esternocleidomastoideo con 22 letras. Tal y cómo aparece en el Diccionario de la lengua española, esternocleidomastoideo significa “músculo del cuello, desde el esternón y la clavícula hasta la apófisis mastoides, que interviene en los movimientos de flexión y giro de la cabeza”.

Estas dos últimas palabras que mencionamos ocupan los primeros lugares en la lista de palabras más largas que aparecen en el Diccionario del español. Cuando buscas de forma general lo más seguro es que te digan que es hipopotomonstrosesquipedaliofobia ya que es la más popular, pero ahora sabes que en realidad la palabra más larga -y seguramente para la mayoría también la más difícil de pronunciar- es pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. ¿Cuál de estas dos palabras te es más difícil pronunciar a ti?

En la vida diaria no todas las palabras que usamos se encuentran en el DLE, y es totalmente natural. La Real Academia Española (RAE) dice que el hecho de que una palabra no aparezca en el DLE no significa que sea incorrecto su uso. Se recuerda que siempre que se emplea términos extranjeros en los textos en español se deben escribir en cursiva o entre comillas para indicar que no son propios de la lengua.