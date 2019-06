Sacude tormenta al ‘Messi iraní’

Ciudad de México.- El doble de Messi tiene un lío grande. Reza Parastesh es acusado de hacerse pasar por el argentino para seducir y acostarse con 23 mujeres, pero después él salió al paso de las críticas, negó los hechos y reveló que su familia ha sido severamente acosada.

"La noticia en los países musulmanes, como donde estoy, es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá, pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada”, relató para el medio Oma Sport.

Posteriormente, en redes sociales señaló que, si la noticia fuera cierta, estaría en la cárcel.

"Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que, si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio", mencionó.

El iraní admitió que sí se ha visto beneficiado por ser el “doble de Messi”, pero en el aspecto del número de seguidores en redes sociales, donde la cifra pasó de 20 mil a 400 mil.

Hace aproximadamente dos años, el padre de Reza le propuso a su hijo fotografiarse con una playera del 10 del Barcelona. La imagen se viralizó y fue catalogado como el “Messi iraní”.

En mayo de 2017, Reza Parastesh alteró el orden público y fue a dar a las instalaciones de la policía por tomarse fotos con varias personas en las calles de Hamadan.