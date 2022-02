Salinas Pliego da consejo a los que no tienen dinero y se la voltean

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, quiso aconsejar a quienes "no tienen dinero", pero su intento no resultó cómo lo esperaba ya que "se la voltearon" contra Elektra.

Salinas Pliego tuiteó "Consejo gratis para cualquiera que deseé que económicamente le vaya bien", junto a un emoji con lentes oscuros y otro orgulloso.

El consejo del empresario estaba en una imagen que tiene la frase "si no tiene dinero, no compre, no gaste y no se endeude solo para aparentar un estilo de vida que no puede sostener".

Aunque la intención del tuit de Ricardo Salinas Pliego era dar un consejo, las redes se la voltearon contra Elektra, uno de sus principales negocios y además aprovecharon para insistir en que "pagara sus impuestos".

Por las respuestas y comentarios a esa publicación se volvió tendencia Elektra, pues sugirieron que esa misma frase la aplicaran en su empresa.