Se dejó llevar por el ofertón: Compró bici por Internet y esto le llegó

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La desilusión fue inmediata. Una joven vio un anuncio en Internet, una bicicleta se ofertaba con descuento de casi el 50%, así que decidió adquirirla.

Lo que no vio o no se percató, fue que se trataba de una figura decorativa.

"¡Dale vida a tu hogar, decora al mejor estilo con la nueva colección de Ripley Home!”, se lee en el anuncio.

Pero, la usuaria @karlalgo28 se dejó influenciar por el ¡ofertón!

"No te pierdas los mejores precios solo en Repliey.com”.

Sin embargo, cuando acudió a lugar para la entrega vio con tristeza la miniatura de bicicleta que le entregaron. Una pieza decorativa única.

"No compren nada por Internet”, tuiteó.

Los usuarios pronto reaccionaron. @DiegoHenzler respondió:

"No estimada, lo que no debemos hacer es no comprar nada sin haber antes leído la descripción del producto. El peligro no está en el internet, sino en quien no lee”.

En tanto, que @Kalankevin expresó:

"Me pasó cuando compré un 'mini rallador' para mi casa, prometo la próxima vez leer la ficha del producto”.