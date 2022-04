Selfie mortal: Se mata por tomarse una foto en cascada

Las autoridades locales indicaron que seis estudiantes de un colegio fueron a visitar la cascada, y mientras se tomaban un selfie, Mishra se cayó y murió tras ser arrastrado por las aguas.

Tras el accidente, la policía de Talegaon MIDC fue informada del suceso y el equipo de rescate arribó al sitio.

No obstante, la búsqueda y recuperación del cadáver no fue una tarea sencilla, ya que la presencia de un flujo de agua profunda obstaculizó la misión de los cuerpos de rescate.

Tuvieron que pasar 27 horas para que los restos de Adarsh Mishra fueron recuperados, de acuerdo con lo informado por medios locales.

Selfies riesgosas, un problema alrededor del mundo.

