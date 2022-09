Su novia ganó 62 millones de dólares en la lotería, y tras cobrar, lo cortó

Eso fue lo que le ocurrió a un hombre de Reino Unido llamado Daniel White, de 27 años, que de acuerdo a Daily Star, había hecho una promesa con su novia, relacionada a un premio de lotería, la cual no se concretó.

Resulta ser que Daniel inició hace un tiempo un noviazgo con una mujer llamada Courtney Davies, a quien conocía desde que era un niño. En 2016, la familia de la chica decidió comprar un ticket de lotería de Euromillions y que en caso de obtener el premio mayor, se repartirían el dinero, incluyendo a White.

Y en efecto, la familia de su novia acertó a la combinación ganadora del sorteo que les otorgó un premio equivalente a $62 millones de dólares; sin embargo, un par de días antes Courtney decidió terminar su relación con Daniel, por lo que no le compartieron parte del dinero que le habían prometido.

“Estuvimos 2años juntos… Me correspondían cerca de $12 millones. Ellos celebraban y a mí, todos mis compañeros me atacaban, mi teléfono se volvió loco”, declaró David al medio antes mencionado.

Sobre las sensaciones que pasaron por su cuerpo al enterarse de la novedad, admitió: “Simplemente me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí. Mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado”, agregó.

Finalmente, el joven aceptó que el fin de su noviazgo se dio porque tenían diferentes tipos de intereses, así como amistades completamente distintas.