Tiene 23 años y 11 hijos... su sueño es tener 100

Agencias

Sí, leíste bien el título y no, no es 'clickbait'

Aunque no lo creas, una mujer de 23 años se ha vuelto viral debido a su raro deseo: tener la familia más grande del mundo.

Ella y su esposo tienen ya 11 hijos y van por 100.

Christina Ozturk, de 23 años, y su esposo Galip Ozturk, de 56 años, ya tienen once hijos. Solo su hija mayor, Vika, nació de parto natural. Los otros 10 niños nacieron por gestación surrogada, es decir, con vientres sustitutos.

"En este momento tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia [...]. Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente nuestros, de mi esposo y yo, pero fueron gestados en vientres sustitutos".

La pareja vive en Georgia, donde es legal la gestación surrogada. Esta pareja no mantiene el contacto con las madres sustitutas, pero sí les exige controles de nutrición estrictos para asegurar la salud de los niños.

Para cumplir su deseo de tener 100 hijos, dicen que están dispuestos a pagar más de 20 millones de pesos en vientres de alquiler.

"No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”

Y sí, su esposo es un empresario millonario dueño de Metro Turizm.