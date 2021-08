Tira las cenizas de su marido a la basura: Por las veces que me pateó la cabeza

Ciudad de México.- Cuando muere un ser querido, las personas manejan su fallecimiento de muchas maneras diferentes, pero casi siempre hay un homenaje sincero. No se puede decir lo mismo cuando fallece un ser querido, y eso nunca ha sido más cierto que en un video que publicó una mujer después de la muerte de su esposo.

Marsha Widener comienza el clip diciendo: "Sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto", luego muestra una caja llena de cenizas a la cámara, explicando que son los restos de su difunto esposo, Don Widener

Ella dice: "Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere cerca, sus hijos no lo quieren; en realidad, quieren que vaya a la alcantarilla o al baño". Marsha revela que Don era basurero, trayendo basura de los negocios al vertedero, y que ahora lo enviará a un vertedero.

Mientras desata la bolsa que contiene sus cenizas, Marsha dice: "Esto es por todo el dolor y toda la confusión que nos ha causado a mis hijos y a mí y a lo que él llama sus padres. Este es su adiós".

Luego comienza a verter sus cenizas en un cubo de basura, notando mientras lo hace, "Esto es por todas las veces que me pateó en la cabeza - sí, me metió la cabeza por una ventana". Ella derrama cenizas en el suelo y las muele en la tierra con el pie. Vacía el resto en la papelera, arroja la bolsa también y dice: "¡Adiós amigo!"