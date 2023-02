Tras casarse con una muñeca de trapo, anuncia que serán papás

Agencias

Ciudad de México.- Un ‘tiktoker’ originario de Colombia conocido como @montbk959, quien hace un tiempo se volvió viral por casarse con una muñeca de trapo, ahora anunció que será papá, pues su muñeca llamada Natalia está embarazada.

Esta es una de las situaciones de romance más bizarras que hemos visto en redes sociales, pues este es el tercer hijo que presume el joven con su esposa de trapo.

Joven que se casó con muñeca de trapo anuncia que será papá

Según señaló el joven colombiano en un video de TikTok, este tercer hijo que por supuesto está hecho de trapo al igual que los otros dos, se llamará Sammy.

En el clip se puede ver a la muñeca Natalia usando una camiseta que dice “Mamá de Sammy”, justo en la parte de la barriga que por cierto “creció” con el paso del tiempo.

También podemos ver una foto familiar, en la que aparece el joven con Natalia, la muñeca de trapo y sus otros dos hijos, una niña pequeña y un niño casi adolescente.

A pesar de que para algunos usuarios esta historia de amor les parece algo escalofriante o poco creíble, hay quienes apoyan el amor del joven que se casó con una muñeca de trapo, pues en sus videos lanzan comentarios de felicitaciones por su “nuevo bebé” y por su “bonita relación”.

Aunque por supuesto hay quienes lanzan comentarios de odio; sin embargo, el joven decidió hacer caso omiso de ellos y únicamente lanzó un mensaje diciendo cuán agradecido estaba de haberse casado con Natalia, la muñeca de trapo.

“Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”, dijo el joven.