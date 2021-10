Un hotel quiere llevar a la vida real 'El juego del calamar'

El hotel St. John's, ubicado en la ciudad de Gangneung (provincia de Gangwon, Corea del Sur), decidió capitalizar para sí el éxito de la serie de Netflix 'El juego del calamar', al anunciar este lunes en su cuenta de Instagram que planea organizar para finales de octubre una versión de la serie 'en la vida real'.

Sin embargo, el evento podría ser cancelado debido a las normas de distanciamiento social que existen en el área por causa del coronavirus, detalla el diario The Korea Times.

Seguir el guión, pero sin violencia

Se anunció que en la recreación de la serie, que estará exenta de violencia, podrán participar no solo los huéspedes del establecimiento, sino todo el que lo desee, sin limitaciones de edad. Además, el hotel asegura que el ganador recibirá un premio de más de 4.000 dólares.

A los que se decidan a inscribirse les mandarán una tarjeta de visita con el número de teléfono del organizador del evento (al igual que en 'El juego del calamar'), cuya identidad será revelada al finalizar el juego.

Los participantes tendrán que someterse a cuatro desafíos que figuran en la serie. Aquellos que no sigan las reglas establecidas o no se presenten el día del evento serán eliminados (aunque obviamente no asesinados, como ocurre en la trama de ficción).

Un empleado del hotel detalló al periódico que los boletos para el juego, cuyo precio varía entre 10.000 y 12.000 wones (de 8,45 a 10,15 dólares), ya se agotaron.

En cuanto a los ajustes para garantizar el cumplimiento de las medidas anticovid, se examina la posibilidad de cambiar de formato, pues de lo contrario quizá habría que cancelar el evento.

La serie de televisión surcoreana se ha convertido en el estreno más visto de la historia de Netflix, con 111 millones de visualizaciones desde su salida el pasado 17 de septiembre. De esa manera supera a 'Los Bridgerton', que alcanzó 82 millones en los primeros 28 días después de su lanzamiento.