Vaqueros a caballo persiguen y lazan a vaca suelta en carretera de EU

Un 'arresto' al más puro estilo vaquero tuvo lugar el lunes en una carretera de la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos.

Dos hombres montados a caballo persiguieron y lazaron a una vaca suelta que se aventuró por la autopista Interestatal 40, según la prensa estadunidense.

En imágenes captadas por una televisora local que siguió en vivo el incidente, se aprecia primero a un hombre a caballo que persigue a la vaca durante varios metros por una zona de plataforma de un carril lateral de la carretera.

COW LOOSE ON OKC HIGHWAY 🐄🤠 Sky 5 was flying over the moments when cowboys and emergency crews wrangled a cow that got loose on a busy Oklahoma City highway. https://t.co/pgZRNirP9R pic.twitter.com/NgnlgqiEEA

— koconews (@koconews) June 6, 2022