Vegana fue a la carnicería por primera vez y se enamoró del carnicero

Romina pisó por primera veza la carnicería de su barrio, debido a que ella no consume carne pero, ante la visita de su hermano, fue a comprar unas milanesas. Lo que nunca se imaginó la joven vegetariana es que iba a enamorarse del carnicero que atendía el local, en una insólita vuelta del destino.

El video, que se compartió bajo el usuario @ro.mi.na.j en la plataforma de Tiktok, muestra a la joven realizando un descargo: “No puede ser, me enamoré del carnicero”. Y agregó que decidió volver para ofrecerle su número de celular.

“Hola... ¿Viste que yo te compré recién?”, le dijo Romina al empleado apenas entró a la carnicería. “Sí, me acuerdo”, respondió él. “Bueno eh, la verdad me pareciste muy lindo y quería saber si te puedo pasar mi número para hablar y hacer algo”, manifestó.

Para su sorpresa, el carnicero aceptó intercambiar los contactos y la joven no dudo en mostrar su alegría en el clip compartido en TikTok. Es que una vez hecho eso, la mujer salió eufórica del local: “¡Me dijo que sí!” Estoy enamorada no, no, no, no, estoy enamorada”.

El video se hizo viral a las pocas horas, logrando casi seis millones de reproducciones y superando los 300.000 “me gusta”. Además, los usuarios dejaron su opinión en la sección de comentarios. “Necesitamos ver al carnicero”, “¿Te habló?” Contá”, “Mi novio trabaja en una carnicería, espero que no sea él”, “Cómo podés tener ese coraje” y “Me pone tan feliz que le haya dicho que sí” son algunos de los mensajes.