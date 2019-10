Víctima del caso Slender Man habla sobre la vez que la apuñalaron 19 veces sus amigas

Wisconsin, EU.-La víctima apuñalada relacionada con la historia “The Slender Man” rompió el silencio para recordar el horrible momento en que sus amigas la atacaron y la dejaron casi muerta en el bosque hace cinco años, y describe cómo se recuperó del trauma.

Payton Leutner, ahora de 17 años, fue entrevistada por David Muir de ABC por primera vez sobre el ataque para un episodio del programa 20/20 que saldrá al aire el viernes 25 de octubre a las 21:00 horas.

En esa entrevista, recordó haber sido atraída al bosque por sus supuestas amigas, Morgan Geyser y Anissa Weier, desde un suburbio de Milwaukee, Wisconsin, en 2014.

Solo querían salir a caminar. Y no pensé mucho en eso, es solo un paseo. Está en Waukesha, ¿qué cosas malas pasan en Waukesha, Wisconsin?”, declaró.

Sus cicatrices, de las 19 veces que fue apuñalada el 31 de mayo de 2014, dan testimonio de ese momento de traición. Pero, también marcan su increíble fuerza para sobrevivir.

"He llegado a aceptar todas las cicatrices que tengo", dijo Leutner. "Es solo una parte de mí. No pienso mucho en ellas. Probablemente se irán y desaparecerán eventualmente".

Morgan Geyser y Anissa Weier, también de 12 años en ese momento, fueron arrestados el mismo día y dijeron a la policía en entrevistas grabadas que creían que tenían que matar a Leutner para evitar la ira de Slender Man, un hombre terrorífico de Internet que dijeron que las mataría a ellas o a sus familias si no lo hacían. Fueron acusadas como adultas de intento de homicidio intencional de primer grado.

La joven de 17 años indicó que finalmente hablará sobre el caso en público porque siente que "es hora de que la gente vea mi lado".

Leutner señaló que se hizo amiga de Geyser por primera vez en cuarto grado, cuando la vio sentada sola.

Dijo que hacían lo que todas las chicas hacen: Jugar, pasar el rato, tener pijamadas, y consideraba a Geyser su mejor amiga.

En sexto grado, cuando Geyser se hizo amiga de Weier, informó Leutner, "todo fue cuesta abajo" y las dos chicas comenzaron a hablar sobre "Slender Man".

Leutner afirmó que pensaba que era extraño, pero "estuvo de acuerdo", a pesar de decirle a Geyser "que me asustó y que no me gustó".





Cuando la atacaron en el bosque, Anissa le dijo que se acostara en el suelo y se cubriera con palos, hojas y cosas para esconderla.

"Pero en realidad fue una trampa".

La pareja la apuñaló 19 veces y la abandonó.

Sobrevivió arrastrándose a un camino cercano donde detuvo a un ciclista.

Ambas chicas fueron enviadas a instituciones psiquiátricas.

Geyser fue sentenciada a 40 años y Weier fue sentenciada a 25 años.

Geyser se declaró culpable de intento de homicidio intencional de primer grado.





Fuente: www.elimparcial.com