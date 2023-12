Video: Alumna niega saludo a profesor en plena graduacióm

En medio de la entrega de diplomas de fin de ciclo, una estudiante, identificada como Mariana, se volvió protagonista en redes sociales al negar el saludo a un profesor que, según sus palabras, le había causado daño físico y emocional durante su trayecto escolar.

El evento, captado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, muestra el momento en que la joven recibe su diploma de manos de una serie de profesores. Sin embargo, al llegar al tercero de ellos, opta por dejarlo con la mano extendida y continuar con el siguiente.

La elección musical de acompañar el video con la canción "Gasolina" de Daddy Yankee parece enfatizar el tono de la protesta de Mariana. Con más de 20 millones de reproducciones y una avalancha de comentarios, la reacción de la estudiante ha polarizado opiniones en la plataforma.

En sus propias palabras, Mariana argumentó que su acción no proviene de rencor, sino de un rechazo a la hipocresía frente a quienes le causaron dificultades y le hicieron daño físico y emocional. “No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimó físicamente, emocionalmente”, expresó.

El video ha desatado una variedad de opiniones; algunos manifestaron su apoyo a la estudiante, destacando la necesidad de ganarse el respeto, mientras que otros criticaron su actitud tachándola de infantil y cuestionando la pérdida de valores en la relación alumno-maestro.