Video: Candidata hace spot inspirado en ‘El juego del calamar’

Ciudad de México.- El 'Juego del calamar' se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix a últimos años y va camino a convertirse en la más vista de la plataforma.

Aprovechando su popularidad, Griselda Gallguillo, la candidata salteña que va por la ciudad de Rosario de Lerma, en Argentina, se transformó en la letal muñeca de la serie y hasta entonó: "Votaremos, gana el amarillo".

"Si no querés tener la heladera vacía, elimínalos. No no te querés ir del país por falta de laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”.

En el video además de ella aparece una persona disfrazada con un traje rojo, al igual que los personajes de la serie.

El spot fue publicado en apoyo al candidato Carlos Zapata para diputado nacional por Salta en la bancada de Juntos.