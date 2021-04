Javier Aguirre bailando caballo dorado pic.twitter.com/mcUucGWd3T — Zorrito Le Pew (@JZDPX) April 13, 2021

Ciudad de México.- El estratega de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, se hizo viral tras aparecer en un video bailando la popular canción ‘payaso de rodeo’ durante la boda de su hijo, celebrada el lunes, algo que no fue bien visto por el club regiomontano, haciéndose acreedor a una sanción.

"En relación con el evento del lunes 12 de abril al que asistió nuestro director técnico, el club informa que Javier Aguirre está en aislamiento como medida preventiva” informó Rayados en un comunicado.

Además, el asistir al compromiso nupcial de su hijo Mikel le costo al ‘Vasco’ Aguirre recibir una sanción administrativa por parte del Monterey, al considerarlo una violación al protocolo sanitario de la institución.

"El club queda a la espera de que la Comisión Disciplinaria tome la resolución correspondiente, con base en el protocolo sanitario de la Liga MX implementado ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19”, sentencia el texto del club.

Por su parte, el 'Vasco' asumió la culpa de estos actos e invitó a la sociedad a no bajar la guardia contra el coronavirus.

"Dar la cara en este momento difícil, circuló una imagen donde estoy en la boda civil de mi hijo en la Ciudad de México, pero no seguí el protocolo, no utilice el cubrebocas. Estoy vacunado, mi esposa también, pero aún así no hice una cosa correcta", expresó Aguirre.