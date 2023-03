Video: Celebra cumpleaños de su hija afuera del juzgado, su ex no lo deja verla

Agencias

Ciudad de México.- Un papá desesperado se volvió viral en redes sociales luego de que celebrara el cumpleaños de su hija afuera de las oficinas de un juzgado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, todo porque su ex pareja no le permite verla.

La fiesta de cumpleaños que organizó el hombre fue una especie de protesta, ya que según señaló un juez le negó la custodia de su hija menor, de 3 años de edad, por segundo año consecutivo por lo que no tiene ninguna forma legal de verla.

Mediante la plataforma TikTok, el hombre llamado Agustín Ramírez (@agustinramirez331) publicó el video de la fiesta que le organizó a su hija y explicó que lo hizo para que en un futuro la pequeña pudiera ver la grabación y supiera que no estuvo cerca de ella porque su madre no lo permitió y no porque él no quisiera.

“Hoy el juez sexto familiar de villas de la hacienda en Atizapán de Zaragoza sabe que mi hija Bárbara llegó golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy es su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños”, escribió el papá en la publicación de su video.

En el clip, se puede ver a Agustín afuera del juzgado con regalos, un pastel de cumpleaños, globos e incluso con un payaso y una botarga. Además de que aprovecho y le mandó un mensaje a su hija donde le aseguró que ninguna de las malas historias que le han dicho sobre él son ciertas.

Como era de esperarse, el video del papá que celebra el cumpleaños de su hija afuera de un juzgado se volvió viral en redes sociales donde cuenta ya con 2 millones de reproducciones y poco más de 131 mil “me gusta”.