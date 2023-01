Video: Celebra su divorcio con banda en el Registro Civil

Ciudad de México.- Para celebrar su divorcio, un hombre llegó al Registro Civil en la ciudad de Acuña, Coahuila, acompañado de una banda sinaloense.

El video que ya se viralizó en redes sociales exhibe al nuevo soltero acompañado de tres músicos que interpretan algunos éxitos del género regional mexicano.

Fue así como el hombre demostró que el divorcio no lo deprimió sino todo lo contrario: le brindó una actitud festiva a tal grado que rentó una banda musical.

El curioso momento quedó registrado en video y fue compartido en diversas plataformas en que internautas reaccionaron con bromas y comentarios chuscos.

Para celebrar el divorcio la banda sinaloense interpretó una canción local llamada “Cabrón y vago” en que se destaca el sonido de la tuba y la guitarra.

Durante la ejecución de la pieza, el hombre sostiene el papel que ratifica su separación dando la bienvenida a su soltería.

“He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado de domar este potro, más no me he dejado”, entona el músico.

Internautas felicitaron al sujeto por el valor de poner fin a una relación que no era sana para la pareja y mucho menos para los hijos.

Sin embargo algunas mujeres pidieron al hombre que cumpla con sus responsabilidades económicas y afectivas en el caso que existan niños de por medio.