Video: Con ojos tapados albañil identifica todas las cervezas

Un trabajador de la construcción se sometió a un entretenido reto, en el que tenía que adivinar la marca de diversas cervezas con los ojos

El albañil se tomó muy enserio su habilidad de catador, así se aprecia en un video compartido por medio de la plataforma TikTok.

Un grupo de jóvenes decidió poner a prueba la experiencia y el conocimiento de varios albañiles al ofrecerles cinco vasos de cerveza y en caso de adivinar la marca, los trabajadores se hacían acreedores a un premio de 500 pesos por acertar cada una.

Uno de los empleados degustó las cinco cervezas con los ojos cerrados, primero oliéndolas y luego probándolas, para acertar cada una de ellas.

Tras acertar las cinco marcas, el albañil resultó ser un autentico catador y consiguió ganar un premio de 2 mil 500 pesos por su habilidad más 500 pesos extra por acertar todas, con ello sumando 3 mil pesos.

El video se viralizó rápidamente, lo internautas comentaron:

“Y luego dicen que uno no gana nada x tomar”; “Nunca pensé que ser borracho, rendiría frutos”; “Y mi mamá me dice que tomar no me dejara nada bueno”; “defendiendo a todos los albañiles, bien hecho!!!”; “El mejor catador del condado”, fueron los comentarios de los internautas.