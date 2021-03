Video: Conductor les pide usar cubrebocas, ellas le tosen en la cara

Tomada de video

Ciudad de México.- A un año de que la pandemia azotó al mundo, hay gente que sigue sin entender la importancia de usar cubrebocas. Inlcuso hay personas que se ponen agresivas cuando se les pide usarlo por precaución.

Esto que te contaremos es un claro ejemplo de gente irresponsable.

Recientemente se viralizó en redes un video grabado dentro de un Uber en el que pasajeras le tosen al conductor.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El conductor de Uber le pidió a sus pasajeras que usaran el cubrebocas y ellas se negaron, además decidieron toserle en la cara.

El hecho ocurrió en Estados Unidos y por fortuna quedó grabado por la cámara de seguridad del automóvil.

De acuerdo con la información de la cadena CBS, ellas comenzaron a gritarle y a insultarlo, hasta el punto que tosieron sobre su cabeza.

Al final una de las jóvenes roció gas pimienta al chofer para luego huir.

"Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera”, dijo Subhakar Khadka, el conductor de Uber, a CBS.

Por otro lado, la compañía de Uber calificó el comportamiento de las pasajeras como algo aberrante y lanzó el siguiente comunicado:

"Este comportamiento es completamente inaceptable y va en contra de nuestras normas de la comunidad. Nuestro equipo investigó esta situación y eliminó el acceso del pasajero a la plataforma”.