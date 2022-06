Video: Conmoción por tigre que deambula por la calle

⚠️⚠️⚠️ Gran conmoción causó en #Tecuala, #Nayarit un ejemplar de #Tigre de Bengala 🐅 deambulando libremente por las calles de la comunidad. Hasta este momento ninguna autoridad ha acudido a atender la emergencia.@PROFEPA_Mx @SEMARNAT_mx @NayaritGobierno pic.twitter.com/1c71lOCBGX — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) June 14, 2022

En el municipio de Tecuala, Nayarit, videos subidos a redes sociales mostraron a un tigre de Bengala, deambulando libremente por la comunidad ante el asombro de los habitantes.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el dueño del ejemplar macho, no pudo acreditar su legal procedencia con chip, factura o nota de compra de algún criadero autorizado por la Semarnat.

Ante esta situación, los inspectores federales procedieron al aseguramiento precautorio del tigre de Bengala, aunque lo dejaron en el mismo lugar, en depositaria de su mismo dueño, en tanto desahogan el procedimiento administrativo.

Al no existir procedencia legal del tigre de Bengala, es evidente que no cuenta con Plan de Manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que seguramente no cuenta con las instalaciones adecuadas para su confinamiento, dado que se escapó y andaba suelto en la vía pública.

Según el reporte, el ejemplar no tiene garras, mide 1.64 metros de largo, pesa alrededor de 200 kilogramos y se encuentra en buen estado de salud, sin lesiones físicas aparentes.