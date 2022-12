Video: ¿Coppel puso localizador GPS a un deudor?

Un video que se volvió viral es el de un internauta que se presenta como deudor de Coppel y que se le colocó un 'GPS' por tener deudas de ellos.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario identificado como @_medicenelchino publicó un clip en el que muestra una pulsera color blanco con el logo de la empresa.

El joven señala que Coppel le puso dicho dipositivo y "advierte" a sus seguidores para que tengan esto en cuenta.

Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy”, expresó.

Sin embargo, aunque muchos usuarios de internet reaccionaron a esta publicación, el tiktoker declaró que todo fue parte de una broma.

Aún así, el video ha recibido más de 2 millones de vistas, 150 mil likes y alrededor de 700 likes en TikTok.