Video: Corea se rinde ante... el jabón Zote

Ciudad de México.- México conquista el muncdo y no sólo por su cultura o gastronomía, sino también por algunos de sus productos, así es, pues hasta en Corea usan y reconocen los multiusos del jabón Zote.

Lo anterior fue demostrado por la tiktoker coreana ‘Chingu amiga’, quien lo halló en dicho país, luego de que dejara México y regresara a su lugar de origen. Pero, ¿cómo lo usan allá?

A través de su cuenta de TikTok la influencer ‘Chingu amiga’ compartió su gran descubrimiento en Corea.

De acuerdo con la tiktoker, el jabón Zote es famoso en Corea, algo que recién descubrió a su regreso al país.

“Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quiero limpiar algo de grasa, me daban barra de jabón. Cuando quería lavar me daban mi barra del mismo jabón. También cuando me baño me dio lo mismo. Hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo. Pero en verdad funcionaba para todo”, narró la joven.

En este sentido, la tiktoker expresó cómo ven al jabón Zote en Corea:

“Cuando llegué a Corea, es muy famoso en Corea, el jabón de México pues es natural. Los coreanos dicen ‘que es de México, está muy grande… pero no se ve tan diferente, pues vamos a usarlos”, explicó Chingu Amiga.

Finalmente, dijo que se sentía muy orgullosa de la venta de jabón Zote en su país:

“Ando bien orgullosa de esto”, concluyó Chingu Amiga.