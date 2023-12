Video: Corre a invitados por no cooperar para la posada

En un evento festivo que debería estar lleno de alegría y convivencia, una posada se convirtió en el centro de atención debido a la inusual actitud de una mujer que, frente a los invitados, los corrió por no haber pagado el cover de 500 pesos. El polémico momento quedó registrado en un video que se volvió viral en las redes sociales, desatando una serie de opiniones encontradas.

En el video compartido en TikTok, la mujer toma el micrófono y, sin rodeos, señala a aquellos asistentes que no contribuyeron con el pago del cover. Con un tono directo y palabras altisonantes, los invita a abandonar el lugar de manera inmediata. Su discurso, carente de formalidad y respeto, generó reacciones diversas entre los presentes y en las redes sociales.

"Nadie lo dice, pero todos lo piensan y me mandaron a mí a decirlo: ‘Los que no pagaron, a ching* a su madre de la puerta pa’ allá'. Aquí es posada y pura gente conocida, los que no van a pagar cover, sino les gusta, a la chinga*”, expresó la mujer en un momento de la grabación.

Además, no se detuvo ahí, también dirigió comentarios despectivos hacia quienes se encontraban fuera del evento.

“Y los muertos de hambre que están afuera, que no pagaron 500 pesos, también a ching*r a su madre”, añadió, elevando la tensión del momento.

El video se convirtió rápidamente en tema de conversación en las redes sociales, desencadenando opiniones divididas. Algunos usuarios expresaron su apoyo a la mujer, argumentando que es justo exigir el pago del cover para cubrir los gastos del evento. Otros, en cambio, condenaron la actitud agresiva y despectiva de la protagonista del video, considerándola como una falta de respeto hacia los invitados.

Ante la controversia generada, la mujer involucrada publicó otro video para aclarar la situación. Según su versión, se estableció claramente en un grupo de WhatsApp con 35 personas que el ingreso a la posada privada requería el pago del cover, y quienes no lo hicieran no tendrían acceso al evento.

"Los atacados son esas personas que no pagan. Lo que pasa es que hicimos un grupo de WhatsApp donde estábamos 35 personas para realizar esta posada privada, obviamente dijimos que los que no pagaran no iban a entrar”, explicó la mujer.

La situación plantea interrogantes sobre la etiqueta en eventos privados y la forma de gestionar los costos asociados. La reacción de la mujer ha avivado el debate sobre la cortesía y el respeto en este tipo de situaciones, llevando a reflexiones sobre la importancia de establecer claramente las condiciones de participación en eventos previamente. Este episodio inesperado en una posada ha dejado una huella en las redes sociales y ha abierto un diálogo sobre la convivencia social, la organización de eventos y las expectativas financieras en situaciones festivas. La polémica sigue generando comentarios y opiniones encontradas en la red.