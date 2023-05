Video: 'Corta' a su novio y éste le cobra todo lo que gasto en ella

La ruptura de una pareja se hizo viral en redes sociales por la singular manera en que terminó este noviazgo.

Una mujer decidió 'cortar' la relación con su novio, pero él, en vez de tomarlo con calma, le envió a ella una cuenta desglosada de todo lo que gastó en ella.

"No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que pagar como si no estuviera en una relación”, escribió la chica.

En el clip, se puede ver una lista con los lugares visitados por la pareja, lo que hicieron e incluso cuánto se pagó.

En el listado se aprecia también que el joven no dudó en cobrar la gasolina que utilizó para movilizarse junto a su entonces pareja.

La cuenta total que la joven pagaría a su ex suma 500 dólares y, aunque no indica cuánto tiempo estuvieron juntos, lo cierto es que muchos en los comentarios celebraron que hubiera terminado antes que la factura subiera más.