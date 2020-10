Video: Cura español reprocha a sus fieles las escasas aportaciones económicas

España.- Los asistentes a una misa en la iglesia del Cristo de Valdepeñas, en la provincia española de Ciudad Real, tuvieron que soportar la reprimenda del párroco local, que les reprochó sus escasas aportaciones dinerarias en un momento en que la parroquia se enfrenta a una deuda pendiente por las obras de rehabilitación del templo.

En su peculiar homilía, el cura criticó a quienes "teniendo trabajo", no aportan "ni 10 o 15 euros al mes", y llegó a referirse a un caso particular: "Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído", se quejó el párroco. "Cómo se puede tener la cara tan dura, la gente se piensa que somos tontos", apostilló.

La misa dominical, que se celebró el pasado domingo 4 de octubre, ha sido difundida en las redes sociales hasta hacerse viral en los últimos días.

El párroco se mostró inmisericorde con quienes no aportan suficiente, y aseguró estar al corriente del grado de generosidad de cada uno de sus feligreses. "Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto", aseveró el cura. "Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado", afirmó.

En ese sentido, el religioso lanzó a su audiencia una recomendación: "A los que os pensáis que la cosa está muy achuchada, pensároslo, porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas".

La rehabilitación de la iglesia, iniciada en 2012, ha costado más de un millón de euros. Tal como explicó el párroco, más de la mitad ha corrido a cargo de la parroquia, y varias instituciones y entidades privadas han contribuido a sufragar el resto, si bien todavía quedan 80.000 euros pendientes de pago.