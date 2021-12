Video: Desastrosa y hasta cómica interpretación de 'La Guadalupana' de Itatí Cantoral

Agencias

Ciudad de México.— En el mes de diciembre hay una fecha muy especial para los mexicanos, un pueblo que en su gran mayoría es católico. Se trata del día 12, donde miles de personas celebran a la Virgen de Guadalupe.

Una gran cantidad de gente realiza peregrinaciones para llegar a la Basílica de Guadalupe, donde se realiza una misa y las ya tradicionales mañanitas, en las que decenas de famosos participan para cantarle a la ‘morenita del Tepeyac’.

En estas celebraciones hay un momento muy especial que todos los mexicanos, sean creyentes o no, recuerdan con una gran sonrisa. No es por algún milagro que haya sucedido o una aparición de la propia Virgen, sino por Itatí Cantoral y su muy peculiar manera de cantar ‘La Guadalupana’.

En su momento, en el 2016, pasó algo desapercibido, pero como suele suceder en las redes sociales, alguien lo retomó tiempo después y lo viralizó.

En el video puede verse a la actriz de telenovelas cantarle algo distinto, con un poco más de alegría y sacando tonos como si estuviera, como decían algunos, en la cantina y no en misa.

Si por alguna extraña razón no lo viste, en este video puedes ver y escuchar el canto que hizo reír a más de uno y señalar que Itatí estaba borracha (aunque esto es pura suposición).

Por supuesto que los memes no faltaron en las distintas redes.

Sin embargo, la propia Itatí, con el buen sentido del humor que la caracteriza, se rió de todo lo que se publicó sobre ella.

"Entré en trance, chicos. Le hice un homenaje a Alex Lora. Gustavo Adolfo Infante me invitó, pero yo pensaba que… nunca había ido a cantar a la Virgen de Guadalupe, yo había visto a Lucerito y dije ‘ay, soy como la Lucerito’. Y yo pensé que se ensayaba varias veces y como era con mariachi, no hombre, nada más la primera vez, y ni siquiera en vivo, yo también pensé que era en vivo. La cosa es que te ponían ahí enfrente y órale con los mariachis, y yo canté así. Habían unas personalidades que.. yo debí de haber dicho: ‘discúlpenme, déjenme volver a hacer’, pero me dio pena” dijo en broma durante una entrevista a distintos medios.