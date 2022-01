Video: Detienen a JC Chávez Junior y pelea con policías

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

Sinaloa.- Una difícil forma de empezar el día tuvo Julio César Chávez Jr., luego de que fue detenido en las calles de Culiacán, Sinaloa, ciudad de donde es originario, por elementos de Policía Ministerial.

Fue la mañana de este viernes cuando Julio César Chávez Jr., apodado 'Hijo de la Leyenda', fue detenido por las autoridades, quien grabó un video en vivo de lo que sucedió y lo transmitió en sus redes sociales, mientras se encontraba con un acompañante.

El boxeador sinaloense le preguntó a los policías el motivo de su detención, y aunque los elementos de seguridad le exigieron bajar del vehículo, Chávez Jr. se negó rotundamente y empezaron a discutir con cada vez más fuerza.

"Oiga, jefe, dígame por qué, está mal, vengo de levantarme de mi casa y para que tú me agarres. No voy a ir señor, me está atravesando el carro, ¿por qué me voy a bajar si vengo de mi casa? No voy a platicar señor. ¿No me conoce o qué? Puedo hablar con quien sea", dijo bastante molesto Chávez Jr.

Policías lo acusaron de "estar armado"

"Sí te vas a bajar, te tenemos que traer a la base, bájate a platicar, aquí en galerías, en la pura esquina. Para empezar, anda armado", fueron algunas de las respuestas de los policías.

No se sabe qué pasó después

El acompañante de Julio César Chávez Jr. llamó al gobernador de Sinaloa luego de que el pugilista se lo pidió, pero ya no se sabe que ocurrió después de la detención y discusión.