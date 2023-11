Video: Día de Muertos... pero de hambre, arrasaron con los dulces

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral una familia que aprovechó la temporada de Halloween y decidió 'tomar' todos los dulces de una casa donde dieron calaverita, dejando a muchos niños sin una golosina.

El video fue compartido por el usuario de Instagram Cody Tate (codytatewm), quien un decidió dejar un tazón repleto de dulces afuera de su casa. En una primera publicación mostró el bowl y un letrero que decía a la gente 'por favor toma uno. ¡Feliz Halloween!'

En la publicación, Cody, quien es de Estados Unidos, dio a entender que no saldría a entregar dulces porque vería el partido de la Serie Mundial de Beisbol, por ello,decidió dejar su canasto con golosinas.

Sin embargo, en su segunda publicación evidenció a la familia latina compuesta por tres mujeres adultas y dos niños quienes se dieron el ‘atazcón’ de dulces y todos los guardaron en sus bolsas del mandado. “Apúrate, apúrate”, dice uno de los menores a su mamá quien después de acaparar todos los dulces salió corriendo del lugar.

“Y es por esto que no puedes confiar en la gente. si sabes quién es comparte. Me imaginé que pasaría, pero no a los adultos. Ahora todos los niños después de estas personas no pueden tener caramelos”, expresó Cody Tate en su post junto al video que evidencia a la familia latina robándose todos los dulces.

Claro que el video trascendió a otras redes sociales y muchos se quejaron por la acción de la familia, algunos con la frase “México mágico” asegurando que fueron mexicanas las que cometieron este “robo” y otros más avergonzándose por la acción.

“Me extraña que no se hayan llevado el recipiente”, “esos fueron a hacer la despensa del mes”, “dice ‘solo niños’ y las doñas son las primeras que se lanzan por los dulces”, “top 10 rugidos de tripa más grandes”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.